Calvià schichtet den Sand an den Stränden Santa Ponça und Palmira um

Knapp 13.000 Kubikmeter Sand haben Mitarbeiter des Rathauses Calvià an den Stränden Santa Ponça und Palmira an der Südwestküste von Mallorca neu verteilt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Rathauses vom Samstag (28.4.) hervor. Die im April durchgeführten Arbeiten wurden notwendig, nachdem Wind und Wellen den beiden Sandstränden zugesetzt hatten.

Hintergrund: Überschwemmungen und umgestürzte Bäume durch Sturmtief Hugo

Das Profil der Strände war während der Unwetter der vergangenen Wochen stark beeinträchtigt worden. Der Sand habe sich im oberen Teil der Strände angesammelt. Am Strand von Santa Ponça sei dafür vor allem der heftige Wind verantwortlich gewesen, am Strand Palmira der hohe Wellengang.

Am Palmira-Strand habe man auf einer Länge von 570 Metern und einer Breite von 60 Metern rund 5.700 Kubikmeter Sand umverteilt. Am Strand von Santa Ponça wurden insgesamt 7.210 Kubikmeter bewegt. Die Arbeiten kosteten die Gemeinde rund 36.000 Euro.



Neue Mülleimer

Ebenso gab die Stadtverwaltung bekannt, dass an den Stränden der Großgemeinde im Südwesten der Insel zusätzliche Abfalleimer aufgestellt werden, um die Mülltrennung zu verbessern. An den insgesamt 24 Stränden sollen an 59 zusätzlichen Stellen unterschiedlich farbige Mülltonnen die Recyclingquote in den Küstenortsteilen erhöhen. /tg