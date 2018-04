Touristin hangelt sich an Palmas Stadtmauer entlang

Barfüßig und mit T-Shirt sowie langem Rock bekleidet hat eine Touristin in Palma de Mallorca für große Aufmerksamkeit gesorgt, als sie am Samstag (28.4.) die denkmalgeschützte Stadtmauer entlang kletterte. Ohne die Sicherung durch ein Seil oder Kletterhaken legte die anscheinend geübte Kletterin in rund 15 Minuten ein gutes Stück zurück.

Gegen 15.30 Uhr kletterte die Touristin den Baluard de Sant Pere etwa vom Passeig Sagrera bis zur Mündung des Sturzbaches Sa Riera entlang. Dabei hielt sie sich stets in 1,5 Meter Höhe über dem Boden, um sich bei einem eventuellen Absturz nicht gefährlich zu verletzen. Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", die das Spektakel in einem Video festhielt, berichtete nicht ohne Bewunderung über das riskante Unternehmen der jungen Frau. Gleichzeitig verwies die Zeitung in strengem Ton darauf, eine denkmalgeschützte Mauer für Psicobloc-Übungen zu missbrauchen. /tg