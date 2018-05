47-Jähriger erliegt Verletzungen nach Motorradunfall auf Mallorca

Der Unfall ereignete sich am Kreisverkehr mit einer Mühle in der Mitte.

Der Unfall ereignete sich am Kreisverkehr mit einer Mühle in der Mitte. Foto: Google Maps

Ein 47-Jähriger ist am Dienstag (1.5.) an den Folgen eines Motorradunfalls gestorben. Der Mann stürzte in der Nacht zuvor in einem Kreisverkehr in Ciudad Jardín, dem Stadtteil von Palma de Mallorca.

Der Unfall ereignete sich kurz vor Mitternacht. Der Spanier war in Richtung Palma de Mallorca unterwegs. Am Kreisverkehr mit der Windmühle in der Mitte verlor der Spanier die Kontrolle über sein Motorrad, fuhr auf den Gehweg und stürzte. Die Polizei vermutet, dass kein weiteres Fahrzeug in den Unfall involviert war.

Der Mann erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und musste intubiert werden. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus Son Espases, wo er in den Morgenstunden verstarb. /rp