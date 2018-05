Fet a Sóller kurz vor der Ladeneröffnung an Palmas Rathausplatz

Im ehemaligen Juwelier-Geschäft Relojería am Rathausplatz von Palma de Mallorca laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In Kürze will der deutsche Unternehmer Franz Kraus dort eine neue Eisdiele mit Laden seiner Kette Fet a Sóller eröffnen. Neben den Bauarbeiten weist nun ein Schild mit der Aufschrift "Próxima apertura. Demnächst Eröffnung" auf die bevorstehende Einweihung des 60 Quadratmeter großen Geschäfts hin.

Mit seinem Angebot an Mallorca-Spezialitäten - neben Eis auch Olivenöl, Salz, Weine und Marmeladen - will der deutsche Eisdielenbesitzer den internationalen Franchise-Unternehmen Konkurrenz machen, die sich in Palma ausbreiten. In direkter Nachbarschaft befindet sich eine Starbucks-Filiale. /tg