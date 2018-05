Verhagelte Mai-Kundgebung auf Mallorca

Etwa 1.000 Menschen gingen am Mittag in Palma de Mallorca auf die Straße.

Und sie wurden doch nass: Kurz nachdem sich der Demonstrationszug der Mai-Kundgebung in Palma de Mallorca am Dienstag (1.5.) in Bewegung gesetzt hatte, wurde er von einem heftigen Regenguss mit vereinzeltem Hagel unterbrochen. Als die etwa 1.000 Teilnehmer, darunter viele Frauen, gerade durch den Carrer Unió liefen, ging der Regen nieder und unterbrach den Demonstrationszug, der nach dem Regen wieder fortgesetzt werden sollte.

In diesem Jahr versammelten sich besonders viele Frauen am Ausgangspunkt der Kundgebung, der Plaça d'Espanya. Es ging vor allem um die Rolle der Frau im Arbeitsleben. An vorderster Front führte die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol (Sozialisten) den Marsch an.

Über die Straßen Oms, die Rambla, Unió und den Paseo del Borne ging es zum Parc de la Mar, wo die Teilnehmer der Kundgebung ausklingen lassen wollten. Aufgerufen zu der Veranstaltung hatten mehrere Gewerkschaften. /jk