Raubüberfall auf Seniorin in Manacor: Polizei stellt mutmaßliche Täterinnen

Nach einem gewaltsamen Raubüberfall auf eine Seniorin in Manacor hat die Nationalpolizei auf Mallorca drei Frauen als mutmaßliche Täterinnen festgenommen. Die Tat ereignete sich am Sonntag (22.4.), wie die Polizei jetzt mitteilte. Vier Frauen drangen in das Haus der 80-Jährigen ein. Als sie von der Bewohnerin überrascht wurden, stießen sie diese aus dem Haus. Die Überfallene fiel dabei zu Boden und verletzte sich am Kopf.

Die Nationalpolizei leitete Ermittlungen ein und konnte drei der vier mutmaßlichen Täterinnen festnehmen, zwei in Palma de Mallorca, die dritte in Manacor. Nach der vierten Verdächtigen wird noch gesucht. Bei den Beschuldigten handelt es sich um eine polizeibekannte Gruppe, gegen die schon häufig wegen Diebstahl ermittelt wurde. /tg