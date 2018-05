Starkregen und Hagel auf Mallorca

Es donnert am Dienstag in Palma de Mallorca.

Beim Teutates, der Himmel fällt uns auf den Kopf, würde Asterix wohl fluchen, wäre er denn auf Mallorca. Dicke Regentropfen fallen am Dienstag (1.5.) vom Himmel, es donnert lautstark, auch Hagel ging nieder. Der spanische Wetterdienst Aemet hat wegen der Schauer die Warnstufe Gelb ausgegeben. Bis 18 Uhr kann es stündlich zu 20 Millimeter Niederschlag kommen. Dazu gibt es Gewitter.

Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 17 Grad in Palma de Mallorca, 16 Grad in Sa Pobla. In der Nacht kühlt es auf 9 Grad ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Mittwoch gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Hin und wieder kann es zu leichtem Regen kommen, eine Warnstufe gilt aber nur noch vor der menorquinischen Küste wegen hohen Wellengangs. Die Temperaturen steigen leicht. Aemet prognostiziert 21 Grad in Felanitx und Sa Pobla, 20 Grad in Palma de Mallorca.

Noch wärmer soll es am Donnerstag werden. Tagsüber gibt es wenige Wolken. Zum Abend hin soll es zuziehen, örtliche Regenfälle sind nicht ausgeschlossen. /rp