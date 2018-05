Treibstoffaustritt bei Kreuzfahrtschiff im Hafen von Palma de Mallorca

Eindámmungsarbeiten in Palmas Hafen.

Foto: DM

Ein Kreuzfahrtschiff im Hafen von Palma de Mallorca hat am Dienstag (1.5.) Treibstoff im Hafenbecken verloren. Einsatzkräfte der Hafenverwaltung, der Seenotrettung und des Notfalldienstes 112 verhinderten eine weitere Ausbreitung des Öls und begannen damit, das Wasser zu reinigen. Zur Menge des ausgetretenen Treibstoffs gibt es bislang keine Angaben.

Bei dem Schiff handelt es sich um die "Marella Dream", die an der Westmole festgemacht hatte. Zu dem Treibstoffaustritt kam es nach Angaben der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" gegen 10 Uhr morgens am Schiffsheck in Richtung Meer. Nach rund zweistündiger Arbeit sei der Großteil des Öls durch schiffseigene Barrieren eingedämmt worden, anschließend wurde mit den Reinigungsarbeiten begonnen. Die Hafenverwaltung installierte zudem weitere Barrieren im Umkreis.

Die Arbeiten sollten auch am späten Abend fortgesetzt werden, wenn das Schiff den Hafen verlässt. Die Behörden haben von der Reederei einen Bericht über den Vorfall angefordert, auf dessen Grundlage über Sanktionen entschieden werden soll.

Die "Marella Dream" wurde 1986 gebaut und ist 243 Meter lang. Sie war am frühen Morgen von Ibiza in Palma de Mallorca eingetroffen. /ff