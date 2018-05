Kurz schönes Wetter auf Mallorca, dann wieder schlecht

Mallorca hat das Unwetter von Dienstag (1.5.) überstanden. Nach einem kurzen Sonnenintermezzo am Donnerstag wird es danach wieder schmuddelig.

Am Mittwoch bleibt es weitestgehend trocken auf der Insel. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 21 Grad in Felanitx und 19 Grad in Palma de Mallorca.

In der Nacht kühlt es inselweit auf 9 Grad ab. Die Temperaturen schießen am Donnerstag in die Höhe. Dann sollen es 23 Grad in Felanitx und Sa Pobla werden, 21 Grad in Palma de Mallorca. Tagsüber gibt es viel Sonne und wenige Wolken. Zum Abend hin zieht der Himmel zu und es kann zu vereinzelten Regenschauern kommen.

Für den Freitag prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet Schmuddelwetter. Die Temperaturen sinken wieder, der Himmel ist grau und ortsweise regnet es stark. /rp