Nach Rolls Royce-Crash: Millionär Sanders stellt sich und zahlt 250 Euro Strafe

250 Euro Strafe soll der britische Millionär Jody Sanders dafür bezahlt haben, dass er seinen Rolls Royce am Sonntag (29.4.) mit Vollgas und im Rückswärtsgang in einen Tabakladen in Portals Nous auf Mallorca gesetzt hat. Das fand die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Mittwoch (2.4.) heraus.

Die Sicherheitskameras des Ladens zeigten den Wagen, wie er anscheinend in einem rasant durchgeführten Wendemanöver rückwärts in den Laden krachte. Das im Internet kursierende Video zeigt außerdem, dass sich der Millionär bei der Fahrt in Begleitung leicht bekleideter Damen befand.

Der etwa 30-jährige Sanders, der in Portals Nous ein Haus besitzen soll, verließ den Unfallort zusammen mit seiner Begleitung, bevor die Polizei eintraf. Ersten Meldungen zufolge soll er sich bei dem Unfall verletzt haben. Den Wagen musste Sanders aufgrund der schweren Beschädigung stehen lassen. Der Abschleppdienst brachte das etwa 300.000 Euro teure Auto weg.

Später am Abend meldete sich Sanders freiwillig bei der Guardia Civil, um den Unfall zu gestehen. Die Strafe von 500 Euro für gefährliches Fahren wurde wegen Sofortzahlung um 50 Prozent reduziert. Die Versicherung kümmert sich um den Schaden am Tabakladen. Dritte wurden bei dem Unfall nicht verletzt. /tg