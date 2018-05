Feuerwehr muss Esel aus Graben retten

Die Feuerwehr und die Ortspolizei von Sóller musste am Mittwoch (2.5.) ausrücken, um einen Esel zu retten. Das Tier steckte in der Nähe der Straße Son Bou in einem tiefen Graben fest. Alleine hätte sich der Esel nicht befreien können. Die Rettungsaktion gelang, das Tier blieb unverletzt und wurde wieder freigelassen.