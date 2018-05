Cursachs Fitness-Center Megasport auf Mallorca schließt

Das auf Mallorca bekannte Fitness-Center Megasport, das zur Cursach-Gruppe gehört, schließt am Freitag (4.5.) um 23 Uhr seine Türen. Die Schließung soll offenbar definitiv sein. Damit reagieren die Betreiber auf ein Dekret des Baudezernats von Palma de Mallorca, das zahlreiche Nachbesserungen vorsah. Nach Angaben des Baudezernats hat Megasport gegen mehrere Bauvorschriften verstoßen beziehungsweise verfügte nicht über die notwendigen Lizenzen. Jetzt ist vor allem die Zukunft der 350 Mitarbeiter unklar. 10.000 Mitglieder hatte das Fitness-Center zuletzt.

Die baulichen Verstöße kamen bei einer Inspektion ans Licht. Die Bedingungen des Baudezernats waren unter anderem, dass die Maximalkapazität von derzeit 1.550 auf 1.483 Personen gesenkt werden muss. Außerdem wurde bei der Inspektion entdeckt, dass mehrere Lizenzen nicht vorliegen, so etwa für eine Erweiterung des Spa-Bereiches, die Nutzung von Büroflächen für Sport oder die Nutzung von nicht dafür vorgesehenen Flächen für ein Squash-Feld.

Dem Megasport wurden 48 Stunden gegeben, um die Unregelmäßigkeiten in Ordnung zu bringen. Angesichts der knappen Frist entschieden sich die Betreiber für eine definitive Schließung des Geschäftsbetriebs. In einer Pressemitteilung in den kommenden Stunden will Megasport weitere Einzelheiten bekanntgeben.

Nach dem Disco-Tempel Megapark an der Playa de Palma ist Megasport nun das zweite zur Cursach-Gruppe gehörende Etablissement, das Lizenzärger bekommt. Der Megapark musste Anfang April 50 Prozent seiner Flächen schließen. /jk