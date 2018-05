Nachbarn zeigen Chiringuito am Strand El Peñón bei Palma an

Joan Forteza, Präsident der Nachbarschaftsvereinigungen Palma, will einen gerade erst eröffneten Chiringuito am Stand von El Peñón melden. Es gebe keine gültige Lizenz für die Strandbar, außerdem entsprechen die Ausmaße nicht den Bestimmungen des Küstenschutzgesetzes, welches an dem Strandabschnitt zwischen Ciutat Jardí und Cala Gamba auch das Aufstellen von Sonnenschirmen regelt. Es ist nicht das erste Mal, dass es an diesem Strand Ärger wegen Chiringuitos gibt, einer blieb wegen Streitigkeiten das ganze Jahr 2017 über geschlossen.