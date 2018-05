Palma de Mallorca boomt: Multikulti-Viertel Pere Garau wächst am schnellsten

Einen augenfälligen Trend bestätigen die neuen Statistiken des Einwohnermeldeamtes Palma de Mallorca: Die Balearen-Hauptstadt boomt, wie zu Vorkrisenzeiten. In den vergangenen sieben Jahren wuchs die Zahl der eingeschriebenen Bürger um knapp 19.000 auf 440.772 Einwohner. Und 2017 wuchs die Einwohnerzahl stärker als in den Jahren zuvor.

Im Multikulti-Viertel Pere Garau wächst die Bevölkerung am schnellsten. Im Zeitraum zwischen 2011 und 2018 um 1.419 Einwohner. Über die Hälfte davon (778 zusätzliche Einwohner) im Laufe des vergangenen Jahres.

Während die Gentrifizierung in ehemaligen Einwandervierteln wie Pere Garau erst beginnt, schreitet sie in anderen Stadtteilen wie Santa Catalina und in der Altstadt weiter voran. Die Bevölkerungszahl blieb hier etwa auf dem gleichen Stand. Bei den Neuanmeldungen handelt es sich aber überwiegend um im Ausland geborene wohlhabenden Personen, die nach Palma de Mallorca ziehen oder eine Zweitwohnsitz anmelden. /tg