Schmuddelwetter auf Mallorca, stahlende Sonne in Deutschland

Einziger Trost: Die Wasserspeicher erholen sich an diesem Wochenende weiter.

Einziger Trost: Die Wasserspeicher erholen sich an diesem Wochenende weiter. Foto: MZ-Livcams Valldemossa

Während sich bei strahlendem Sonnenschein in Deutschland die Biergärten füllen, wird Mallorca von einem Unwetter nach dem anderen heimgesucht. Nach den heftigen Regenfällen und Hagelschauern zum Maifeiertag soll das Schmuddelwetter nun auch das Wochenende (5./6.5.) vermiesen.

Zusammenfassend lautet die Prognose des spanischen Wetteramts Aemet so: Freitag Regen, Samstag und Sonntag heftiger Regen und am Montag wieder weniger Regen. Insbesondere am Wochenende kann es dabei örtlich zu hohen Niederschlagsmengen und heftigen Windböen kommen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Tageshöchstwerte fallen wieder knapp unter die Wohlfühlmarke von 20 Grad. In den Bergen kühlt es sich nachts auf unter 10 Grad ab, in Palma de Mallorca sind die Nächte mit 11 Grad auch nicht viel gemütlicher. Ab Sonntagnachmittag steigen die Temperaturen wieder leicht an. /tg