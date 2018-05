42-Jähriger tot in Palma de Mallorca aufgefunden

Passanten haben am Samstagmorgen (5.5.) einen 42-Jährigen tot in einer Eingangstür in Palma de Mallorca aufgefunden. DIe Leiche zeigte keine Spuren von Gewaltanwendung. Die Ermittler vermuten eine Überdosis Heroin.

Gegen 8.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein, dass in der Calle Manacor ein Mann regungslos im Eingang einer Finca liege. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 42-jährigen Mannes feststellen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Opfer sich in der Gegend – das Viertel La Soledad ist für den Drogenhandel bekannt – Heroin besorgte und sich dann den goldenen Schuss setzte. /rp