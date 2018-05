Neuer Ärger für Millionär Sanders nach Rolls Royce-Crash

Der Millionär soll an seinem Nummernschild gewerkelt haben.

Der Brite hat sein Nummernschild manipuliert. Nun droht ihm eine Haftstrafe

Der britischen Millionär Jody Sanders, der auf Mallorca residiert, kommt in diesen Tagen nicht aus den Schlagzeilen heraus. Nachdem Sanders am Sonntag (29.4.) mit seinem Rolls Royce in einen Tabakladen reingerauscht war, droht dem Briten der nächste Ärger. Die Polizei hat festgestellt, dass Sanders das Nummernschild seines Wagens manipuliert hat.

Sanders hat sich für seinen Wagen das Nummernschild 1ODY geben lassen – eine Zahl ist auf britischen Nummernschildern Pflicht. Da der Millionär jedoch seinen Vornamen richtig geschrieben sehen wollte, tauschte er die 1 gegen ein J.

Nach spanischen Recht ist das Dokumentenfälschung. Für dieses Vergehen droht Sanders gar eine Haftstrafe. Die Guardia Civil hat bei den britischen Behörden die Unterlagen des Wagens angefordert. Solange der Fall nicht geklärt ist, darf Sanders sein Auto nicht von der Polizeidienststelle in Calvià abholen. Für jeden Tag Aufenthalt dort muss der Millionär 7,50 Euro bezahlen. /rp