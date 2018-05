Die Sonne lässt sich zum Wochenstart auf Mallorca mal wieder blicken

Die grauen Wolken am Himmel über Mallorca verziehen sich langsam. Zum Start in die neue Woche lässt sich die Sonne mal wieder blicken.

In der Nacht zum Montag (7.5.) gehen die Temperaturen in Palma de Mallorca auf Grad herunter. 10 Grad werden es in Sa Pobla, 11 in Felanitx.

Der Tag startet mit Nebelbänken. Diese lösen sich am Vormittag auf und die Sonne lugt hinter wenigen Wolken hervor. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad in Sa Pobla, 21 in Palma de Mallorca. Zum Abend kann es ortsweise leicht regnen. An der Küste wird es windig.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Sonne-Wolken-Mix setzt sich am Dienstag fort. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag. /rp