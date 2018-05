Aprilwetter im Mallorca-Mai

Shorts, Regenschirm und Pulli. Wer diese Tage auf der Insel Mallorca unterwegs ist, sollte alles dabei haben. Denn zwischen sonnigen 24 Grad, Nebelbänken und heftigen Gewitterschauern mit deutlicher Abkühlung erwartet die Insel in diesen Tagen alles.

Am Dienstag (8.5.) bleibt es zunächst überwiegend sonnig. In Sa Pobla steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad, in Palma de Mallorca auf 22 Grad. Nachts kühlt es sich auf frische 11 Grad, in den Bergen sogar auf 7 Grad ab. Nur vereinzelt kann es zu leichten Schauern kommen.

Auch am Mittwoch (9.5.) und Donnerstag (10.5.) zeigt sich die Sonne am Himmel. Aber immer wieder kann es auch zu plötzlichen und heftigen Regenschauern kommen. Der Morgen beginnt mit Nebelbänken. Die Temperaturen schwanken zwischen denselben Extremen. /tg