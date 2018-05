Hier brettert die Ladung zurück ins Tal

Ein bisschen sieht es so aus, als wollen die Holzbretter Schlitten fahren: Am Montagvormittag (6.5.) hat ein Lastwagen auf einer steilen Bergstraße in Cala Llamp (Gemeinde Andratx) im Südwesten von Mallorca dutzende Holzplanken verloren. Die Bretter fielen, weil sie offensichtlich angesichts der Steigung ungenügend gesichert waren, von der Ladefläche und rutschten die Straße hinab.

Auf einer Strecke von etwa 100 Metern kamen die Holzbretter zum Liegen. Der Lkw-Fahrer sammelte die Planken selbst wieder ein, weshalb die Ortspolizei von dem Zwischenfall laut "Diario de Mallorca" keine Kenntnis hatte. Obwohl direkt hinter dem Lkw Fahrzeuge fuhren, wurden diese nicht beschädigt. Auch Verletzte gab es durch den Unfall nicht. /jk