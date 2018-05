Tödlicher Autounfall im Osten von Mallorca

Eine 44-jährige Frau ist am Sonntagabend (6.5.) bei einem Verkehrsunfall in s'Illot im Osten von Mallorca ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr an der Kreuzung der Straßen Avinguda del Llop und Carrer Gira Sol. Zwei PKWs prallten aus noch unbekannten Ursachen aufeinander, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Der Fahrer und Beifahrer des anderen Autos blieben unverletzt. Informationen des Online-Portals "Crónica Balear" zufolge soll der Fahrer des anderen Autos positiv auf Alkohol und Kokain getestet worden sein.



Auch zwei Unfälle in Sóller

Etwas glimpflicher verliefen zwei Unfälle in Sóller am Sonntagmorgen. So wurde eine 37-Jährige Joggerin, die gegen 6 Uhr morgens auf der Landstraße nach Port de Sóller trainierte, von einem Auto angefahren und leicht am Arm verletzt. Der Fahrer beging Fahrerflucht.

Nur wenige Minuten vorher stützte ein 21-Jähriger mit seinem Auto einen mehr als zwei Meter hohen Abhang hinunter. Der Mann konnte das Auto selbst mit leichten Verletzungen verlassen. /pss