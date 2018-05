Bistum will Besteiger der Kathedrale von Palma de Mallorca mit Defibrillatoren schützen

Beim Besteigen der Dächer der Kathedrale von Palma de Mallorca kann einem das Herz schon mal höher schlagen. Mit Defibrillatoren an strategischen Punkten der Kathedrale will das Bistum nun die Gesundheit der Besucher besser schützen. Dabei geht es in erster Linie um die Touristen, die an der Besichtigung des Glockenturms und der Dachterrassen teilnehmen. Tausende nehmen an diesen seit 2016 angebotenen Führungen mit, bei denen man 215 Stufen eine teilweise enge Wendeltreppe emporklettern muss.

Defibrillator, die auch Schockgeber genannt werden, können bei Herzrhythmusstörungen eingesetzt werden, um die Überlebensschancen bei Notfällen zu erhöhen. Fachleute raten dazu, die technischen Geräte überall dort zu installieren, wo regelmäßig große Menschenmengen zusammenkommen. Das Kathedralen-Personal soll diese Tage im Umgang mit den Geräten geschult werden.

Hintergrund: 215 Stufen bis zum Dach der Dächer

Die Führungen durch die höheren Etagen der Kathedrale wurden 2016 eingeführt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Rund 25.000 Besucher nahmen seither an diesen Touren teil. Informationen zur Buchung der Führungen finden Sie hier. /tg