Stadtstrand von Palma de Mallorca verliert entgültig Blaue Flagge

An den Stränden wird unter anderen die Wasserqualität beurteilt.

An den Stränden wird unter anderen die Wasserqualität beurteilt. Foto: DM

Der Stadtstrand Ca'n Pere Antoni nahe des Zentrums von Palma de Mallorca darf seine Blaue Flagge auch im kommenden Sommer nicht wieder hissen. Das entschied die spanische Vereinigung für Umwelt- und Verbraucherschutz (Adeac) am Dienstag (8.5.). Sie veröffentlicht stets Anfang Mai die Liste der Strände Spaniens, die das Gütesiegel für nachhaltige, benutzerfreundliche und saubere Strände verdienen. Bereits im vergangenen August hatte der Stadtstrand Ca'n Pere Antoni die Flagge abhängen müssen, weil regelmäßig halbverbrannte Plastikteile angespült werden.

Unterm Strich hat sich Mallorca beim Flaggenverleih jedoch nicht verschlechtert: Wie im vergangenen Jahr wurden 32 Strände ausgezeichnet - neu dazu kam die Playa von Cala Major.



Folgende Gemeinden können sich abermals über die Gütesiegel an Stränden freuen:

Andratx (Platja de Sant Elm)

Calvià (Es Carregador, Palmanova, Peguera-Torà, Son Maties, Illetes und Cala Contessa)

Muro (Platja de Muro)

Pollença (Cala Molins, Formentor und Cala Barques)

Capdepera (Cala Agulla, Font de Sa Cala, Canyamel und Cala Mesquida)

Santa Margalida (Son Serra de Marina, Can Picafort und Son Bauló)

Sant Llorenç (Cala Millor und Sa Coma)

Son Servera (Cala Millor und Es Ribell)

Santanyí (Cala Mondragó, Cala Santanyí und Cala Gran)

Ses Salines (Es Dolç)

Felanitx (Cala Ferrera, Cala Marçal, Portocolom und Cala Sa Nau).



Im Gemeindegebiet von Palma darf neben dem Strand von Cala Major auch die Cala Estància weiterhin die Blaue Flagge hissen.

Ebenfalls mit dem Siegel schmücken dürfen sich drei nachhaltige Touristenboote sowie folgende Sporthäfen: