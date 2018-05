Mann verhindert auf Mallorca Autofahrt einer volltrunkenen Deutschen

Das mutige Eingreifen eines Zeugen hat auf Mallorca eine Alkoholfahrt und möglicherweise einen schlimmen Unfall verhindert. Wie das "Diario de Mallorca" am Dienstag (8.5.) berichtet, bekam der Mann am Mittwoch (2.5.) mit, wie eine deutsche Autofahrerin an einer Tankstelle an der Landstraße von Palma de Mallorca nach Manacor eine Flasche Whisky kaufte und dann wieder ins Auto steigen wollte. Da die Frau bereits erheblich unter Alkoholeinfluss stand, hielt der Zeuge sie fest und hinderte sie somit daran, ihren Pkw zu besteigen.

Die Polizei stellte anhand des Alkoholtests bei der Deutschen 2,6 Promille fest und bemerkten außerdem, dass ihr der Führerschein bereits zu einem früheren Zeitpunkt abgenommen worden war.

Zugedröhnt am Steuer: Erklärungsversuch für ein Inselphänomen

Fahrten unter Alkoholeinfluss sind ein großes Problem auf Mallorca. Regelmäßig ereignen sich folgenschwere Verkehrsunfälle, die auf Alkohol- oder Drogenkonsum zurückzuführen sind. In den vergangenen zehn Jahren starben auf den Balearen 40 Menschen bei derartigen Unfällen. Erst am Sonntagabend (6.5.) rammte ein betrunkener und unter Kokaineinfluss stehender junger Mann mit seinem Auto in s'Illot im Inselosten den Wagen einer Frau, die noch an der Unfallstelle starb. Der Mann und sein Begleiter blieben unverletzt. /jk