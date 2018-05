Bis zu 24 Grad am Vatertag auf Mallorca

Am Nachmittag kann es auf Mallorca – hier in Portocolom – zu Gewitter kommen. Der Vatertag soll schön werden.

Am Nachmittag kann es auf Mallorca – hier in Portocolom – zu Gewitter kommen. Der Vatertag soll schön werden.

Der Mittwoch (8.5.) endet mit einem Paukenschlag: Ab dem Nachmittag kommt es auf Mallorca zu starken Regenschauern, die von Gewitter begleitet werden. Teilweise fällt der Niederschlag sogar als Hagel. Besser sind die Aussichten für den Vatertag.

In der Nacht auf Donnerstag bleibt es mild: 13 Grad in Felanitx, 11 Grad in Sa Pobla und 12 Grad in Palma de Mallorca. Der Tag startet mit vereinzelten Nebelbänken. Sonst wechseln sich tagsüber Sonne und Wolken ab.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 Grad in Sa Pobla, 21 Grad in Palma de Mallorca. Am Abend kann es zu vereinzelten Regenfällen kommen.

Zum Ende der Woche zeigt sich die Sonne. Nur noch wenige Wolken sollen den Himmel über Mallorca am Freitag zieren. Laut der ersten Prognosen des spanischen Wetterdienstes Aemet erwartet die Insel ein schönes Wochenende. /rp