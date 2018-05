Festnahme nach Tod eines Briten in Magaluf

Die Guardia Civil hat einen Verdächtigen festgenommen, der den Tod des 30-Jährigen Briten Aaron H. in Magaluf der Kneipenstraße Punta Ballena mit verursacht haben soll. Der Mann soll in Santa Ponça einem Haftrichter vorgeführt werden.

Aaron H. war am Dienstag (1.5.) im Krankenhaus Son Espases an schweren Kopfverletzungen gestorben, nachdem er auf der Ausgemeile in eine Schlägerei verwickelt war. Er stürzte nach einem Schlag ins Geschicht mit dem Kopf auf den Boden. Danach soll er noch Tritte gegen den Kopf gefolgt sein. Der Vorfall ereignete sich am Freitag (27.4.) gegen 2.30 Uhr.

Die Polizei hatte versucht, die Tatbeteiligten mithilfe von Überwachungskameras ausfindig zu machen.