Razzia: Drogenfahnder durchkämmen Son Banya

Bei einer weiteren groß angelegten Drogen-Razzia in Palmas Barackenviertel Son Banya hat die Nationalpolizei auf Mallorca am Dienstagnachmittag (8.5.) acht mutmaßliche Dealer festgenommen und verschiedene Rauschgifte beschlagnahmt. An der "Operation XXL" nahmen etwa 100 Polizisten teil, die ab 19.30 Uhr 16 Häuser durchsuchten. Auch Wohnungen in anderen Stadtvierteln wurden durchsucht.

Die Drogenfahnder konzentrierten sich auf den sogenannten "Clan de la Taílla". Die überwiegend aus Kolumbianern bestehende Gruppe soll mit Kokain, Heroin und Marihuana gehandelt haben. Seit Jahresbeginn handelte sich bereits um die dritte große Drogenrazzia in Son Banya. /tg