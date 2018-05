Türkisches Minensuchboot findet altes Geschoss vor Mallorca

Ein 85 Zentimeter langes Geschoss hat das türkische Minensuchboot Anamur in den Gewässern vor Mallorca gefunden. Das teilte die spanische Marine mit, die zur Zeit das internationales Manöver Minex 18 vor den Balearen-Inseln anführt.



Das Geschoss vom 300er Kaliber sei in der Nacht von Dienstag (8.5.) auf Mittwoch etwa fünf Seemeilen (knapp 10 Kilometer) vor dem Cap Blanc aus 37 Meter Tiefe geborgen worden, gab die spanische Armada per Twitter bekannt.



Spanische Marinetaucher hätten das Geschoss entschärft. Die Umwelt sei dabei nicht belastet worden. /tg





