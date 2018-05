Neue Broschüre zeigt, wofür die Touristensteuer ausgegeben wird

Die Verdopplung der Touristensteuer zur Hauptsaison auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln zum 1. Mai hat verschiedene Reaktionen hervorgerufen. Von überraschten Urlaubern an der Hotel-Rezeption, die die Erhöhung nicht mitbekommen hatten, über Verständnis bei anderen Touristen und positive Medienberichte über den Einsatz der Touristensteuer war so ziemlich alles dabei. Damit die Urlauber in Zukunft genauer wissen, wohin ihre Steuer fließt, hat die Balearen-Regierung eine neue Infobroschüre aufgelegt.

Dieses Faltblatt, das in den Sprachen Spanisch, Katalanisch, Englisch, Deutsch und Italienisch an die jeweiligen Urlauber verteilt werden soll, erklärt detailliert, wohin die Einnahmen aus der Steuer gehen. Mit Hilfe einer Landkarte von Mallorca wird dargestellt, welche Projekte bereits mit den über 100 Millionen Euro, die seit 2016 eingenommen wurden, angegangen worden sind.

Mit dieser Info-Kampagne, die in den kommenden Tagen starten soll, versucht die Regierung, möglichen negativen Berichten über die Verdopplung in den Quellländern, vor allem in Deutschland und England, entgegenzuwirken. In den vergangenen Tagen waren einige Berichte in großen englischen Zeitungen erschienen, die darauf aufmerksam machten, dass der Mallorca-Urlaub in diesem Jahr aufgrund der Verdopplung der Touristensteuer in den Sommermonaten teurer wird. Andererseits wurde in den Artikeln ausfürlich dargestellt, in welche Projekte die Einnahmen fließen. /jk