Feuerwehr muss Kind (7) aus Parkbank schneiden

Ungewöhnlicher Einsatz: Die Feuerwehr von Mallorca hat am Donnerstagabend (10.5.) ein siebenjähriges Kind aus einer brenzligen Situation gerettet. Der Junge hatte einen Finger in der metallenen Sitzfläche einer Parkbank auf einem Spielplatz in Sineu verhakt, und konnte sich selbst nicht befreien.

Wie die Einsatzkräfte mitteilen, mussten die "bomberos" mit einer Spezialsäge anrücken, um den Finger freizusägen. Auch Mitarbeiter des Gesundheitszentrums kamen zum Unfallort, um den Kleinen zu beruhigen und den Finger mit entzündungshemmendem Gel einzureiben. Zwei Stunden dauerte es, bis der Junge endlich wieder frei war.

Die Parkbank befindet sich auf einem Spielplatz an der Plaça de es Fossar in Sineu, ganz in der Nähe des Fußballplatzes. Dort halten sich täglich zahlreiche Kinder auf. /somo