Neubau stürzt in Palma de Mallorca ein

In dem Haus in der Straße 31 de Diciembre war erst eine Wohnung fertig

In dem Haus in der Straße 31 de Diciembre war erst eine Wohnung fertig Foto: DM

Der Neubau in der Straße 31 de Diciembre fiel einfach so in sich zusammen

Um viertel vor Zwölf am Freitag (11.5.) ist in der Straße 31 de Diciembre Nummer 41 in Palma de Mallorca ein Haus eingestürzt. In dem Neubau war erst die untere Etage und eine Wohnung fertig gestellt worden, als die Konstruktion in sich zusammenbrach.

Rettungskräfte der Feuerwehr und die Polizei eilten zu dem Unglücksort, weil befürchtet worden war, dass Bauarbeiter unter den Wänden verschüttet sein könnten. Doch wie sich herausstellte, befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks niemand in dem Gebäude.

Der Verkehr konnte normal weitergeleitet werden. /lk