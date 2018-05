Stromausfall lässt Zugpassagiere auf Mallorca stranden

Rund eine Stunde lang standen die elektrisch betriebenen Züge auf Mallorca am Freitagmorgen (11.5.) still. Hunderte Passagiere waren betroffen. Grund für den Ausfall war eine Überlastung des Stromnetzes an der Station Es Caülls. Gegen 9.15 Uhr war das Problem nach etwas über einer Stunde gelöst. Im Laufe des Vormittags kam es zu Verspätungen im Zugplan.

Fahrgäste bemängelten in den sozialen Netzwerken die mangelnde Informationspolitik der Verkehrsbetriebe. Von der Verwaltung hieß es jedoch, diese seien über Lautsprecher und über Twitter informiert worden.

Die per Diesel betriebenen Züge zwischen der Station Ellaç nach Sa Pobla beziehungsweise nach Manacor waren nicht betroffen. /pss