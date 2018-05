Deutsche Wanderin bei Valldemossa gerettet

Wieder einmal hat die Bergrettungs-Einheit der Guardia Civil auf Mallorca eine deutsche Ausflüglerin aus einer misslichen Lage gerettet. Die 40-jährige Wanderin war am Donnerstag (10.5.) nahe Valldemossa unterwegs, als sie sich in der Gegend des Pla del Pouet eine Verletzung am Knöchel zuzog.

Die Frau konnte aufgrund der Verletzung nicht mehr weiterlaufen. Die Feuerwehr aus Sóller sowie die Einheit GREIM der Guardia Civil und der Zivilschutz kamen der Frau zu Hilfe. Ein Hubschrauber brachte sie ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca.

Immer wieder kommt es auf Mallorca im Frühjahr und im Herbst zu Wanderunfällen. Auch wenn der jüngste Fall glimpflich ausging, kommt es vereinzelt auch zu tödlichen Unglücken. Besonders gefährlich ist der Camí dels Pintors nahe Deià, wo im vergangenen November zwei Wanderer schwer verunglückten, eine Deutsche starb dabei an ihren Kopfverletzungen. /jk