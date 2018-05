Katamaran strandet vor Palma de Mallorca: 68 Passagiere gerettet

Schreck am Abend für 68 Ausflügler auf dem Katamaran "Magic Blu" in der Bucht von Palma de Mallorca: Das Schiff strandete aus bisher unbekannten Gründen unmittelbar am Anima Beach Club vor dem östlichen Ende der Altstadt und konnte sich nicht mehr befreien. Die Seenotrettung musste zu Hilfe eilen und die Passagiere in Sicherheit bringen.

Ein Video zeigt die Rettungsaktion der 68 Menschen, die vier Besatzungsmitglieder blieben zunächst an Bord, um zu versuchen, das Boot wieder flottzumachen. Die Ausflügler wurden an die Mole gebracht, wo sie sicher an Land gehen konnten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der Katamaran blieb bis Samstagvormittag verunfallt im Wasser liegen, bevor er an Land geschleppt wurde. Dort soll das Schiff nun repariert werden. /jk