Mallorca ist wettertechnisch das neue Deutschland

Wer hat das Wetter auf Mallorca kaputtgemacht? Das fragen sich immer mehr Inselbewohner in diesen Wochen. Ein Blick auf die deutsche Wetterkarte zeigt regelmäßig schöneres Wetter mit bis zu zehn Grad höheren Temperaturen als auf der Insel an. So auch diesen Sonntag (13.5.). In der Osthälfte von Deutschland werden etwa 27 Grad erwartet, während man sich auf der Insel mit Werten herumschlägt, die mit Glück die 20-Grad-Marke knacken. Dazu weht in Küstennähe ein böiger Wind, es kann vor allem im Norden und Osten der Insel örtlich regnen.

Einzig nachts kühlt es nicht mehr ganz so weit ab und bleibt bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad angenehm. Der Wochenstart soll zumindest in einigen Regionen etwas sonniger werden, immer wieder machen sich aber auch Wolken am Himmel breit. Die Werte am Montag (14.5.) steigen mit rund 18 Grad nicht gerade in schwindelerregende Höhen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Ab Dienstag soll es dann sukzessive jeden Tag bis Donnerstag ein kleines Stückchen wärmer werden, bevor es so aussieht, als ziehe ab Freitag (18.5.) wieder mehr Bewölkung auf, die Temperaturen sollen zurückgehen. Es scheint sich also mal wieder das Insel-Sprichwort zu bewahrheiten "Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo" (Zieh vor dem 40. Mai den langen Unterrock nicht aus). /jk