Rolex-Bande schlägt wieder auf Mallorca zu

Der Sommer naht und die Gauner kommen wieder nach Mallorca: Auch die Mitglieder der sogenannten Rolex-Bande haben offenbar wieder auf die Insel gefunden, um ihr Unwesen zu treiben. Aus den Orten Costa d'en Blanes und Portals Nous werden neun Angriffe auf Träger teurer Uhren in den vergangenen Wochen gemeldet. In fünf Fällen hatten die Täter kein Glück, viermal konnten sie die Uhr allerdings entwenden. Auch aus Port d'Andratx werden missglückte Überfälle gemeldet.

Die Täter gehen dabei meist nach demselben Muster vor. Ein oder zwei Personen nähern sich dem Opfer, sprechen mit ihm in vertraulichem Tonfall, geben ihm einen leichten Stoß ans Handgelenk, wobei sie die teure Uhr entwenden und machen sich aus dem Staub. Ein Komplize sitzt meist in einem in der Nähe geparkten Auto, die Täter sind innerhalb von Sekunden auf und davon.

Deutsche werden Opfer der Rolex-Bande

In den beiden zuletzt angezeigten Fällen gaben die Opfer an, als Täterin sei eine einzelne Frau aufgetreten, wahrscheinlich Rumänin oder Bulgarin. Im vergangenen Jahr war der Nationalpolizei mehrfach gelungen, Mitglieder der Rolex-Bande festzunehmen, zuletzt im Oktober 2017 auf Ibiza: Drei mutmaßliche Mitglieder konnten dort verhaftet werden. Die Italiener im Alter von 25, 26 und 34 Jahren wurden auf dem Flughafen gefasst, als sie mit einer 130.000 Euro teuren Uhr die Insel verlassen wollten.