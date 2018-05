5,5 Prozent mehr Fluggäste seit Jahresbeginn auf dem Flughafen Mallorca

Die Zahl der Flugpassagiere auf dem Flughafen von Mallorca ist im April auf genau 2.200.689 gestiegen. Das sind 1,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie es in einer Pressemitteilung der Flughafenverwaltung Aena am Montag (14.5.) heißt. Zu erklären ist der Rückgang in erster Linie durch das frühere Datum der Osterwoche - die Oster-Urlauber waren bereits in der März-Statistik berücksichtigt worden.

In den ersten vier Monaten des Jahren registrierte der Flughafen insgesamt knapp 5 Millionen Fluggäste. Das sind 5,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Knapp 580.000 Passagiere entfielen im April auf nationale Verbindungen (plus 7,1 Prozent), 1,6 Millionen auf internationale Verbindungen (minus 3,9 Prozent). Deutschland steht mit 709.000 Fluggästen wieder an erster Stelle, dahinter folgen Spanien und Großbritannien. Die Zahl der Flugbewegungen stieg im April um 0,9 Prozent auf 17.166. /ff