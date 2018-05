Hundert Hotelgäste in Magaluf wegen Brandes in Sicherheit gebracht

Wegen eines kleinen Brandes in einem Hotel in Magaluf im Südwesten von Mallorca mussten am Sonntag (13.5.) rund hundert Gäste in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr konnte das am Heizkessel ausgebrochene Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand.

Zu dem Brand kam es am Nachmittag im Hotel Flamboyan Caribe. Die Hotelleitung verständigte die Feuerwehr, nachdem eine starke Rauchentwicklung in der Küche entdeckt wurde. Gäste wurden aus Sicherheitsgründen in ein Nebengebäude in Sicherheit gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwache in Santa Ponça rückten an und konnten das Feuer schnell löschen. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Die Gäste konnten gegen 18.30 Uhr auf ihre Zimmer zurückkehren. /ff