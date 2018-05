Polizei schnappt Safe-Knacker an der Playa de Palma

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben nach einer Serie von Einbrüchen in einem Hotel an der Playa de Palma einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann soll in neun Hotelzimmern die Safes geknackt und die dort deponierten Wertgegenstände gestohlen haben, wie es in einer Pressemitteilung vom Montag (14.5.) heißt.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 31-Jährigen, der wegen ähnlicher Delikte vorbestraft ist. Der Safe-Knacker soll bereits seit rund zehn Jahren auf Mallorca aktiv sein. Er nutzte die Zeiträume, von denen er annahm, dass die Gäste unterwegs waren, brach die Hoteltür auf und knackte den Safe. Aus diesem entwendete er Schmuck, Bargeld und weitere Wertgegenstände. Zum Zeitpunkt der Einbrüche und der Festnahme machte die Polizei keine Angaben. /ff