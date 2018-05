Sonnig, aber noch kein richtiges Strandwetter auf Mallorca

Schönes Frühlingswetter auf Mallorca: Vom nahenden Sommer ist zwar bei den Temperaturen noch nichts zu spüren, dafür gibt es die nächsten Tage reichlich Sonne.

Der Montag (14.5.) klingt mit blauem Himmel über Palma de Mallorca aus. In den Abendstunden kann es örtlich ein wenig tröpfeln. Die Temperaturen in der Nacht sinken auf 12 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla, 13 Grad in Felanitx.

Der Dienstag startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 Grad in Sa Pobla, 22 Grad in Palma de Mallorca und Felanitx. In den Küstengegenden kann es zu böigem Wind kommen. In den Abendstunden klart der Himmel auf und verspricht eine gute Sicht auf den Sternenhimmel.

Sonnig geht es am Mittwoch weiter. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag. /rp