Polizei auf Mallorca nimmt internationale Drogenbande hoch

Die Bande versteckte das Kokain in der Karosserie von Autos. Foto: PN

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einer international agierenden Drogenbande das Handwerk gelegt. Wie aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch (16.5.) hervorgeht, haben die Beamten in den vergangenen zwei Monaten elf Mitglieder der Bande festgenommen und 14 Kilogramm Kokain sichergestellt.

Die Bande hatte sich darauf spezialisiert, die Drogen von Andalusien nach Galicien zu transportieren, in der Karosserie von Autos zu verstecken und sie dann auf dem Seeweg nach Mallorca zu schmuggeln.

In einer ersten Phase der Operation Yunque fingen die Polizisten am 11. April zwei Autos auf Mallorca ab, die mit sieben Paketen und jeweils sieben Kilo Kokain bestückt waren. Zur gleichen Zeit stellten die galicischen Kollegen einen Wagen in Pontevedra mit ebenfalls sieben Kilo Kokain sicher und nahmen den Fahrer fest.

In der Folge haben die Beamten Wohnungen und Grundstücke in Ses Salines, Manacor und Llucmajor durchsucht. Dabei fanden sie zehn Fahrzeuge, die für den Drogentransport präpariert waren, sowie 100.000 Euro Bargeld. Die Polizisten nahmen sechs Personen fest - einen Brasilianer und fünf Galicier. Alle hatten Vorstrafen wegen Drogenhandels.

In der zweiten Phase der Operation wurden am Montag (14.5.) Wohnungen in Pontevedra durchsucht. Dabei wurden 600 Gramm Kokain gefunden und vier weitere Personen festgenommen, drei Galicier und eine Brasilianerin. /rp