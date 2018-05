So wird das Wetter über die Pfingsttage auf Mallorca

Wer über die Pfingstferien nach Mallorca kommt, fragt sich schon beim Packen des Koffers, ob sich die Regenwolken der vergangenen Tage endlich verzogen haben. Und die Prognosen des spanischen Wetterdienstes Aemet stimmen optimistisch. Die Zeit der grauen Wolken und starken Regenfälle auf Mallorca scheint langsam ein Ende gefunden zu haben. Die Sonne geht in diesen Tagen einem geregelten Arbeitsleben nach und gönnt sich nur wenige Pausen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus



Tag für Tag: Das Wetter zu Pfingsten auf Mallorca

Mittwoch (16.5.): Der Regenschirm der vergangenen Tage kann am Mittwoch als Sonnenschutz umfunktioniert werden. Am strahlend blauem Himmel über Palma de Mallorca wird sich im Tagesverlauf nicht viel ändern. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad an, auf 22 Grad in Felanitx. Dazu weht ein laues Lüftchen, das an der Küste böig wehen kann. Beim Abendspaziergang sollte die Jacke nicht vergessen werden. Denn nachts kühlt es auf bis zu 9 Grad in Palma de Mallorca ab. In Felanitx bleibt es bei 12 Grad relativ mild.

Donnerstag (17.5.): Am Donnerstag geht es frühlingshaft weiter. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad (Palma). Nur in den Bergen (Lluc) bleibt es knapp unter der Wohlfühlgrenze von 20 Grad. Nachts bleibt es kühl (Palma 9 Grad). Niederschläge werden keine erwartet.

Freitag (18.5.): Einzelne Wolken ziehen auf, aber an den angenehmen Tagestemperaturen um die 25 Grad und dem überwiegend sonnigen Wetter sollen die nichts ändern. Der Wind geht leicht aus Nordosten und kann in Küstennähe böig auffrischen. Für den Abend und die Nacht brauchen Sie bei Temperaturen um die 10 Grad weiterhin eine Jacke.

Pfingstwochenende: Ab Samstag (19.5.) zieht es sich laut der Aemet-Prognose wieder etwas zu. Vom wolkigen Himmel können vereinzelte Schauer herabfallen. Tagsüber wird es wieder entsprechend kühler. Der Wind weht weiter schwach aus östlichen und nordöstlichen Richtungen. /rp /tg