Vierjähriger vor dem Ertrinken in Hotelpool in Santa Ponça gerettet

Ein vierjähriger Junge konnte am Mittwoch (16.5.) in einem Hotel in Santa Ponça vor dem Ertrinken gerettet werden.

In der Notrufzentrale waren um 15.37 Uhr Anrufe eingegangen, laut denen ein Kind in einem Hotel-Pool zu ertrinken drohte. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, konnten sie das Kind retten und stabilisieren. Sein Zustand wurde als ernst beschrieben.

Mit dem Rettungswagen wurde der Vierjährige anschließend ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca gebracht. /sw