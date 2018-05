Neuer Beachclub Assaona eröffnet am Stadtstrand von Palma de Mallorca

Am Donnerstag (17.5.) fand im Assaona am Can Pere Antoni ein Probebetrieb statt

Am Donnerstag (17.5.) fand im Assaona am Can Pere Antoni ein Probebetrieb statt Foto: Lars Kreye

Am Stadtstrand von Palma de Mallorca, Can Pere Antoni, wehen die grünen Flaggen an den Rettungschwimmer-Häuschen, die ersten Badegäste liegen wieder in Bikinis und Badehosen am Strand, und ab Freitag kann auch das seit vergangenem Jahr geschlossene Strandlokal in Portixol wieder besucht werden. Der neue Name: Assaona.

Am Donnerstag (17.5) fand ein erster Probebetrieb mit geladenen Gästen statt, Freitag wird ab 9 Uhr morgens dann für die Allgemeinheit geöffnet.

Neuer Betreiber ist die mallorquinische Firma Marport Sunbeach. Der ehemalige Besitzer, der österreicher Günther Aloys, hatte die Konzession der Hafenbehörde verloren, der Betrieb lief aber weiter. Nach einer Ausschreibung erhielt Marport Sunbeach den Zuschlag, Günther Aloys musste das Lokal von einem Tag auf den anderen räumen.

Den Winter über passierte nichts, dann begannen im Frühjahr die Renovierungsarbeiten. Unter anderem wurde die hölzerne Aussenfassade entfernt, das Gebäude bekam einen sandfarbenen Anstrich. /lk