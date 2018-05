Vier von fünf Bars in Palma de Mallorca missachten Verordnung für Cafe-Tische

Monatelang hatten Stadt, Anwohner und Wirte in Palma de Mallorca um eine neue Verordnung für die Belegung des öffentlichen Raumes mit Tischen und Stühlen gerungen – und im März gab es eine Einigung, die von allen Beteiligten gelobt wurde. Die neue Verordnung soll noch vor dem Sommer in Kraft treten. Unterdessen zeigt sich, dass ein Großteil der Wirte sich wenig um die bisherigen Vorschriften schert und munter Tische und Stühle auf die Straße stellt, wie es ihnen gerade in den Kram passt. Der Anwohnerverband Santa Pagesa beklagt, dass rund 80 Prozent der Bars und Restaurants in der Fußgängerzone Carrer Blanquerna gegen die derzeitigen Auflagen der Stadt verstoßen.

Speziell in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag stellten viele Lokale mehr Tische und Stühle auf die Straße, als ihnen zusteht. "Man erkennt das ganz leicht daran, dass sich die zusätzlichen Tische und Stühle im Aussehen von denen unterscheiden, die dort stehen dürfen", wird der Präsident der Nachbarschaftsvereinigung, Miquel Àngel Barceló, im "Diario de Mallorca" zitiert.

Bereits am ersten Tag der neu gestarteten Kampagne der Ortspolizei Palma gegen Verstöße am vergangenen Donnerstag (10.5.) wurden bei 33 kontrollierten Bars im Carrer Blanquerna 27 Verstöße entdeckt. Siebenmal gab es eine Anzeige, weil mehr Tische und Stühle aufgestellt wurden als erlaubt, sechs hielten sich nicht an den ihnen zustehenden Platz und blockierten mehr Raum, als ihnen zusteht. Elf Lokale hatten die Erlaubnis für ihre Aktivitäten nicht sichtbar angebracht und der Rest hatte Aufschriften, Tafeln oder anderes Mobiliar, das nicht genehmigt war, am Lokal angebracht.

Die Kontrollen der Ortspolizei werden den gesamten Sommer hindurch weitergehen. Mögliche Verstöße gegen die Verordnung werden sofort geahndet. /jk