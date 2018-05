Guinness-Weltrekord auf Mallorca: 850 Puppen wiederbelebt

Rund 850 Menschen haben am Samstag (19.5.) in der Palma Arena auf Mallorca an einem Weltrekordversuch für das Guinnes Buch der Rekorde teilgenommen. Die Teilnehmer sollten an Puppen eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen.

Ein Elektronikkonzern hatte 500 Puppen zur Verfügung gestellt, die Veranstalter hatten mit bis zu 2.000 Teilnehmern gerechnet. Es waren sogar mehr Leute da, unter andewrem Beamte der Guardia Civil, aber sie wurden wegen fehlender Registrierung nicht gezählt.

Der bisherige Rekord lag bei 120 Personen. Die Puppen werden nun Schulen und sozialen Einrichtungen auf Mallorca zur Verfügung stehen. /pss