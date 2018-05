Strandwetter ist was anderes

Es will noch nicht wirklich werden mit dem Sommer auf Mallorca: Wechselhaftes Wetter dominiert laut staatlicher Wetteragentur Aemet am Sonntag (20.5.), gelegentliche Schauer sind vor allem am Nachmittag in der Inselmitte und im Süden im Anmarsch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad, gehen in der Nacht aber auf 11-13 Grad runter. In den Bergen sogar auf 8 Grad.

Ein ähnliches Spiel bietet sich dem geneigten Wetterbeobachter am Montag. Die Temperaturen bleiben gleich, auch hier konzentrieren sich die Regenfälle auf den Nachmittag und die Inselmitte.



Erst am Dienstagnachmittag löst sich das dichte Wolkengewand über der Insel und auch die Temperaturen dürften einen moderaten Schritt in Richtung oben machen.

Liebe Leser, lassen sie das Wetter nicht auf ihr Gemüt schlagen. Gehen Sie in die nächstgelegene Dorfkneipe, bestellen sie ein Gläschen hierbas und lassen Sie sich von den älteren Herren am Nachbartisch erklären, wie man das mallorquinische Kartenspiel Truc spielt. Sie werden es nicht bereuen. /pss