Mann bedroht Taxi-Fahrerin auf Mallorca mit zerbrochener Flasche

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen Mann festgenommen, der am Samstag (19.5.) eine Taxifahrerin in Palma de Mallorca mit dem Hals einer zerbrochenen Flasche bedroht und von ihr Geld verlangt haben soll.

Wie es in der Pressemitteilung der Nationalpolizei vom Montag (21.5.) heißt, stieg der aggressiv auftretende Täter gegen 20 Uhr im Carrer Francesc Suau in Palma de Mallorca in den hinteren Teil des Autos und forderte die Frau auf, ihn in das Problemviertel Son Banya zu bringen. Dies verneinte Taxifahrerin zunächst, willigte aber dann doch ein.

Auf dem Weg dorthin bat sie den Mann am Kreisverkehr im Carrer Cardenal Rosel, aus dem Auto zu steigen und zu Fuß weiterzugehen. In diesem Moment zog der Täter Teile einer zerbrochenen Flasche hervor und hielt sie der Fahrerin an den Hals. Gleichzeitig forderte er sie auf, ihm das im Taxi vorhandene Bargeld auszuhändigen.

Da die Bremse des Fahrzeugs nicht angezogen war, bewegte es sich rückwärts auf einen Metallzaun zu. Diesen Moment nutzte das Opfer, um auszusteigen und um Hilfe zu rufen. Passanten kamen der Fahrerin daraufhin zu Hilfe. Zwei stellten sich neben die Seitentüren des Taxis und verhinderten so, dass der Täter fliehen konnte.

So gelang es der verständigten Policía Nacional, den Täter noch vor Ort festzunehmen. Der Mann sollte am Montag (21.5.) dem Haftrichter vorgeführt werden. /sw