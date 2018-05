Mit einem Rauchverbot an den Stränden von Andratx auf Mallorca will die linke Regionalpartei Més einen Beitrag leisten, um sowohl die Umwelt als auch die Gesundheit der Badegäste zu schützen. Die Més-Fraktion im Rathaus stellt deshalb einen entsprechenden Antrag bei der kommenden Ratssitzung am Donnerstag (31.5.). Das Rauchverbot würde sowohl für die großen Strände wie Sant Elm oder Camp de Mar in Kraft treten als auch für die kleineren wie Cala Fonoll.

In der Begründung des Antrags erinnern die Més-Vertreter daran, dass Zigarettenstummel extrem umweltschädlich sind. Jede am Strand zurückgelassene Kippe braucht etwa 15 Jahre zum Verrotten und vergiftet dabei etwa 25 Liter Wasser. Am Strand ausgedrückte Zigaretten stellen eine schwere Belastung für Flora und Fauna an der Küste da.

Mit der Initiative wolle man auf Mallorca anderen Vorbildern auf dem spanischen Festland folgen. Den Anfang machte vor einigen Jahren die Gemeinde Sant Feliu de Guíxols (Girona), die als erste Kommune das Rauchen am Strand verbot. In Galicien folgten dem Beispiel bereits 37 Küstenorte. /tg