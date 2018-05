Brand in Tiefgarage: Schwarzer Rauch hüllt Esporles ein

Löscharbeiten in Esporles.

Löscharbeiten in Esporles. Foto: Xisco Senyer

In Folge eines Brandes in einer Tiefgarage am Dienstagabend (22.5.) hat dunkler Rauch einen Teil des Tramuntana-Dorfes Esporles auf Mallorca eingehüllt. Nach ersten Schätzungen dürften mehrere Dutzend Fahrzeuge betroffen sein.

Das Feuer war gegen 17 Uhr aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Tiefgarage befindet sich im Carrer Rectoría. Einsatzkräfte der Feuerwachen in Calvià und Inca nahmen die Löscharbeiten auf, unterstützt werden Sie von Feuerwehrleuten aus Palma de Mallorca. Die Arbeiten erwiesen sich als kompliziert. /ff